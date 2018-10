Matteo Renzi attacca Conte: "Fa fare figuracce all'Italia"

L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi è tornato all'attacco dell'esecutivo Lega-M5S, come già fatto a più riprese in questi ultimi mesi, ma oggi, con la solita diretta settimanale su Facebook, se la prende direttamente con Giuseppe Conte, che a suo dire farebbe fare figuracce all'Italia.

L'episodio a cui si riferisce Renzi è l'incontro di ieri del Presidente del Consiglio con la stampa estera a Roma e il momento di imbarazzo che c'è stato sui numeri degli sbarchi in Europa.

Renzi non ci va affatto leggero e sostiene che attaccare Conte è un po' come sparare sulla Croce Rossa:

E, ancora:

Quando Conte dice che l'Italia è in recessione e con la manovra tornerà a crescere, ci vuole qualcuno, Casalino o chi gli sta attorno, che gli dica 'ehi prof, fermati, l'Italia era in recessione fino al 2014 e dopo manovre che voi non avete sostenuto l'abbiamo portata al segno più.

Chi fa affermazioni senza conoscere le cose, come fa Conte, squalifica l'Italia agli occhi dei giornalisti stranieri.