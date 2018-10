Video, Salvini a RTL: "Dopo bocciatura Ue mi viene voglia di dare più soldi agli italiani"

Questa mattina il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini è stato ospite di Non Stop News su RTL 102.5 dove ha parlato di molte cose, tra cui, ovviamente, la bocciatura della manovra italiana da parte dell'Unione Europea. Su questo punto ha detto:

"Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia italiana perché qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto"