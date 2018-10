Incidente metro Roma, Campidoglio si difende: 11 milioni per la sicurezza

Di redazione Blogo.it mercoledì 24 ottobre 2018

Il sindaco Raggi aveva parlato di testimoni che avevano visto "ballare e saltare sulla scala mobile" i tifosi del Cska Mosca ma secondo alcuni utenti quella scala traballava già da giorni

Dopo l'incidente nella stazione metro di Repubblica di ieri, dal Campidoglio spiegano che l’amministrazione capitolina ha messo a bilancio per il biennio 2018-2020 11 milioni di euro per manutenzione e sostituzione di scale mobili e ascensori della metropolitana di Roma per rispondere alle esigenze dell'azienda dei trasporti Atac.

L'assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo ha replicato così ad alcune fonti di stampa secondo cui nel 2015-2016 l’Atac aveva chiesto al Comune interventi manutentivi straordinari. "Per rispondere alle esigenze dell'azienda, ad agosto 2016 abbiamo impiegato 18 milioni di euro per la sostituzione delle ruote dei treni e dei deviatoi sulla metro A, indicati da Atac come urgenza primaria" ha detto l’assessore.

A maggio dell’anno scorso il Campidoglio ha fatto redigere progetti per il rifacimento di alcune stazioni della metropolitana e per rinnovare dei binari per di 425 milioni di euro. Carte poi girate al Ministero delle Infrastrutture.

Crollo scala mobile metro Roma, le cause?

Intanto sono in corso gli accertamenti e le indagini sulle cause del cedimento della scala mobile, che ha provocato 24 feriti. Pare che quella scala - che ha improvvisamente accelerato la sua marcia appena prima del crollo - "traballasse da giorni". A raccontarlo è un avvocato che ogni giorno usa quella scala mobile della metropolitana nelle stazione Repubblica. Anche altri testimoni confermano.