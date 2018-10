Putin: "Non c’è alcuna remora politica all’acquisto di titoli di Stato italiani"

Di redazione Blogo.it giovedì 25 ottobre 2018

Ma c'è il problema dei missili che gli Usa potrebbero dislocare in Europa, incluse le basi italiane.

Vladimir Putin, durante l'incontro di ieri con il Premier italiano Giuseppe Conte, ha detto un paio di cose particolarmente interessanti per l'attuale situazione dell'Italia. La prima è che sarebbe disposto a usare il fondo sovrano russo per compare titoli di Stato italiani, nonostante l'appesantimento dei tassi di interesse alti in conseguenza dell'aumento dello spread. Putin, infatti, ha detto:

"Non c’è alcuna remora politica all’acquisto dei vostri titoli di Stato perché l’Italia ha basi economiche molto solide"

E gli ha fatto eco lo stesso Conte, che tuttavia non ha voluto dare l'impressione del leader di governo che va a elemosinare in giro, e ha detto:

"Non siamo venuti qui a chiedere alla Russia di comprare i titoli italiani, ma se il fondo volesse comprarli farebbe un affare visto che la nostra economia è solida"

Tuttavia, Putin ha anche lanciato l'allarme su un pericolo che potrebbe palesarsi prossimamente: se gli Stati Uniti decidono di uscire dal trattato Inf sui missili a corto-medio raggio potrebbe "distribuire" i propri missili nelle basi che ha in Europa, incluse quelle italiane. Il Presidente russo ha detto:

"Potrebbe non esserci più alcun limite alla corsa agli armamenti. Se gli Usa dislocheranno i missili in Europa, i singoli Paesi saranno tranquilli con un grado di sicurezza così basso?"

E ha aggiunto che la Russia si sentirebbe costretta a "rispondere in maniera speculare" pretendo di mira i Paesi che ospitano i missili russi e, appunto, tra quei Paesi potrebbe esserci anche l'Italia, perché ha basi americane sul suo territorio.

Insomma, anche dall'incontro di ieri è emerso quanto sia complicata la posizione dell'Italia e quando sia difficile per Giuseppe Conte essere amico sia di Donald Trump, sia di Vladimir Putin.