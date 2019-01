Titoli di Stato | Asta BOT 6 mesi 29 gennaio, rendimenti in territorio negativo

Nell'asta BoT 6 mesi di oggi 29 gennaio 2019 il Tesoro ha piazzato tutti i titoli di Stato previsti dall'offerta, pari a 6,5 miliardi di euro, con i rendimenti che sono scesi sotto lo zero, a -0,025% dallo 0,215% dell'analoga asta di dicembre scorso. Buona comunque la domanda, pari a 11,833 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,82.

Titoli di Stato | Asta BOT 6 mesi 29 gennaio 2019

BoT a 6 mesi in asta il 29 gennaio 2019 secondo quanto riferito dal Tesoro con un comunicato sulle caratteristiche dei titoli di Stato sulla scadenza breve. Saranno emessi BoT semestrali in scadenza il 31 luglio 2019 per un importo nominale dell’offerta pari a 6,5 miliardi di euro. I Buoni ordinari del Tesoro possono essere prenotati per un taglio minimo di mille euro e sono collocati tramite asta competitiva. Il codice Isin della prossima emissione è IT0005358160. A fine gennaio 2019 sono in scadenza BoT a 6 mesi per 6,45 miliardi di euro.

Asta Bot 29 ottobre 2018 | rendimento in calo

Nell'asta Bot 6 mesi di oggi 29 ottobre 2018 il Tesoro ha venduto 6 miliardi di euro di titoli di Stato, il massimo dell'offerta, con tasso in calo. Il rendimento medio è sceso a 0,159% da 0,206% dell'analoga asta di fine settembre scorso. In leggera diminuzione anche la domanda, a 9,618 miliardi di euro rispetto ai 9,857 miliardi di euro della precedente asta semestrale, per un rapporto di copertura di 1,6 da 1,64 del collocamento scorso.

Titoli di Stato | Asta Bot 6 mesi 29 ottobre 2018

L'asta Bot semestrali di fine mese si terrà lunedì 29 ottobre 2018 secondo quanto comunicato ieri dal Tesoro, a mercati chiusi, nell’ambito del piano di offerta di titoli di stato italiani sulla scadenza breve.

L'asta BOT 6 mesi, per un ammontare nominale dell'offerta pari a 6 milioni di euro, avrà scadenza 30 aprile 2019. Il codice ISIN è IT0005347650. Ricordiamo che i BOT sono collocati con il sistema dell’asta competitiva, con le richieste degli operatori abilitati aggiudicate al rendimento da loro proposto sino a esaurimento del quantitativo offerto. I titoli di Stato possono essere sottoscritti per un taglio minimo di 1000 euro.

Intanto al 31 ottobre 2018 verranno a scadenza BOT a sei mesi per 6 miliardi di euro, informa il Ministero dell’Economia e delle Finanze.