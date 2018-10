Migranti, Trump si complimenta con Conte: "Ha il mio supporto al 100%"

La linea dura del governo di Giuseppe Conte - opera principalmente del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che fin dalla formazione dell'esecutivo aveva utilizzato il pugno duro per evitare l'arrivo in Italia di nuovi migranti - ha ricevuto oggi l'applauso di un altro esperto di muri e respingimento di migranti, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Oggi, come confermato dallo stesso leader USA, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto una telefonata di Donald Trump che a quanto pare aveva un obiettivo principale: complimentarsi personalmente per l'operazione dell'esecutivo Lega-M5S sul fronte dell'immigrazione, nelle stesse ore in cui Trump sta adottando una linea durissima per evitare l'ingresso nel Paese di migliaia di migranti in arrivo Guatemala, Honduras ed El Salvador, in viaggio a piedi ormai da giorni verso gli Stati Uniti.

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful!