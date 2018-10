Draghi lancia l’allarme sull’Italia, la replica di Bagnai: "Parole improprie"

Di redazione Blogo.it venerdì 26 ottobre 2018

Il Presidente della Commissione Finanze al Senato perplesso dal capo della Banca centrale europea

"L'Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario dell'Eurozona": Mario Draghi, Presidente della Banca centrale europea, si è espresso così nella giornata di ieri a margine del Consiglio direttivo della Bce che ha lasciato i tassi d'interesse invariati. Insomma, la situazione italiana con la bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea, è una delle variabili che sta in questo momento alimentando l’incertezza nel Vecchio Continente. Un’esternazione che non è piaciuta affatto ad Alberto Bagnai (Lega), Presidente della Commissione Finanze al Senato.

Draghi: "Spread danneggia le banche. Resto fiducioso su accordo Italia-Ue" Mario Draghi, dopo il consiglio direttivo della BCE, in conferenza stampa ha parlato anche della situazione italiana e si è detto fiducioso su un accordo con l'Ue sulla manovra.

"A me sembra improprio - dichiara a Radio anch’io - che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati e temperati, circa la tenuta delle banche di un paese che è sotto il controllo della sua vigilanza". Non solo la commissione UE, dunque, la maggioranza gialloverde deve fare i conti anche con una certa ostilità da parte della Bce. "Se ascoltiamo tutte le dichiarazioni di Draghi di ieri - continua Bagnai - vediamo che c'è anche un apertura al fatto che le politiche non convenzionali possano proseguire se le condizioni lo richiederanno. E quali sono le condizioni? Per esempio quelle che la BCE si è data e non riesce ad ottenere e cioè che l'inflazione raggiunga stabilmente l'obiettivo del 2%".