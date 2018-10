Morte Desirée, Fico: "Non servono le ruspe, nessuno deve rimanere solo"

Di redazione Blogo.it venerdì 26 ottobre 2018

Il presidente della Camera commenta così la vicenda della giovane ragazza drogata e stuprata

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, è intervenuto nel dibattito relativo ad uno dei fatti di cronaca nera di cui si sta maggiormente parlando in questi giorni, ossia la morte di Desirée Mariottini, sedicenne drogata e poi stuprata più volte fino al decesso. "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale - dichiara la terza carica dello Stato partecipando ad un evento in Campidoglio - . Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione. Bisogna essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai nessuno solo".

Il riferimento alle ruspe sembra essere una tiratina d’orecchie al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con il quale nel recente passato Fico ha già avuto modo di scontrarsi a distanza. Quanto alle indagini, però, Fico non può che fare i complimenti alle forze dell’ordine e a tutte le altre persone coinvolte, che fin qui hanno svolto un lavoro egregio: "È una vicenda terribile, alla famiglia vanno le nostre condoglianze, ma il fatto che siano già state prese tre persone, probabilmente siamo sulle tracce di una quarta, dimostra che a livello investigativo e d'indagine funzioniamo. Il punto - insiste Fico - è riuscire a far sì che nelle città e nei quartieri ci sia una progettazione vera, e ci siano le risorse per fare progettazione, altrimenti rimane tutto sulla carta".

Raggi contro Forza Nuova

Dopo la morte di Desirée, Forza Nuova ha annunciato per sabato a San Lorenzo una manifestazione che però non trova il favore del sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine. Mi oppongo - conclude il primo cittadino della capitale - a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale".