Di Maio: "Sostenere le banche non significa prendere soldi dagli italiani"

Forse Luigi Di Maio sta cominciando a preparare la "base" del MoVimento 5 Stelle all'eventualità che anche questo governo giallo-verde si ritrovi a dover aiutare le banche. Solo che, se quando era all'opposizione era sempre e comunque sbagliato, ora che è al governo fa notare che aiutare gli istituti di credito non vuol dire "prendere soldi agli italiani". È così che il vicepremier pentastellato e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto a Nemo - Nessuno escluso, trasmissione che va in onda questa sera su Raidue.

Dopo che Giancarlo Giorgetti e anche lo stesso Matteo Salvini hanno sostenuto che in caso di necessità il governo aiuterà le banche, anche Di Maio ha detto:

Draghi: "Spread danneggia le banche. Resto fiducioso su accordo Italia-Ue" Mario Draghi, dopo il consiglio direttivo della BCE, in conferenza stampa ha parlato anche della situazione italiana e si è detto fiducioso su un accordo con l'Ue sulla manovra.

Nella stessa intervista ha attaccato il Presidente della BCE Mario Draghi, che ieri ha sottolineato la pericolosità dello spread sopra 300 punti. Il vicepremier ha risposto:

"Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente"