Tav, domani il voto in consiglio comunale. Gli imprenditori: "Vogliamo vedere in faccia chi dice no"

Di redazione Blogo.it domenica 28 ottobre 2018

Nella Sala Rossa saranno presenti nove presidenti di associazioni imprenditoriali per seguire il voto.

Il consiglio comunale di Torino domani voterà un Ordine del Giorno contro la Tav, la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Hanno annunciato la loro presenza nella Sala Rossa nove presidenti di associazioni imprenditoriali del capoluogo piemontese che sono a favore dell'opera.

Corrado Alberto, presidente dell'Api, ha detto:

"Vogliamo vedere in faccia chi vuole che Torino finisca su un binario morto"

È lui che ha convinto gli altri imprenditori a essere presenti domani e con lui ci saranno Dario Gallina, presidente dell'Unione industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, numero uno dell'Amma, l'associazione delle aziende metalmeccaniche, Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom, Giancarlo Banchieri, al timone di Confesercenti Torino. E ancora: Dino De Santis, presidente di Confartigianato, Andrea Talaia di Cna, Antonio Mattio, al vertice del Collegio costruttori di Torino e Alessandro Frascarolo di Confapi Torino.

In una nota congiunta hanno spiegato:

"L’approvazione di un Ordine del Giorno che richiede la sospensione dei lavori relativi alla nuova Linea Torino Lione sarebbe un atto gravissimo dal punto di vista politico e istituzionale; significherebbe dire no ad un territorio aperto all’Europa, più competitivo e più efficiente. Non è possibile tarpare così le possibilità di crescita del nostro sistema economico. La Torino Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti"

E hanno aggiunto:

"L’attrattività di un territorio dipende anche dagli investimenti e dalla loro realizzazione. Gli imprenditori veri, che creano Pil e occupazione, vogliono certezza sulle infrastrutture e sui tempi della loro realizzazione. Le imprese non possono più sopportare una politica che va contro lo sviluppo e la crescita"

Gli imprenditori sono d'accordo con il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che ha detto "Che Torino dica no alla Tav è una bestemmia". Domani in consiglio comunale non sarà presente la sindaca Chiara Appendino, alle prese con una missione d'affari a Dubai. Ma lei ha già ribadito la sua contrarietà all'opera, così come il vicepremier Luigi Di Maio. Ma era contrario anche alla Tap...