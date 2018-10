Salvini contro la Francia: "Ennesimo episodio di arroganza", cosa è successo?

Di redazione Blogo.it domenica 28 ottobre 2018

Il vicepremier accusa i transalpini per un nuovo tentativo di rimpatrio

La Francia predica bene ma razzola male. Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, non le manda a dire ai transalpini, che continuano a cercare tutti i modi possibili e immaginabili per rispedire migranti all’interno dei confini italiani. Da un lato, infatti, Macron invita l’Italia ad essere più accogliente e solidale, dall’altro, però, non perde occasione per utilizzare "metodi non convenzionali" per liberarsi degli stessi migranti. L’ultimo episodio è quello relativo al tentativo di rimpatriare un migrante a bordo di un treno regionale diretto in Italia.

"Ci risiamo! - accusa Salvini - Ieri, a Modane, la gendarmeria francese ha fermato un treno regionale diretto in Italia pur di far salire a bordo un immigrato del Mali, gratis. Il personale di Trenitalia ha informato la Polizia italiana: solo dopo molte insistenze è stato pagato il biglietto. Risultato: 47 minuti di ritardo. Parigi dovrebbe rimborsare i viaggiatori"

Insomma, con la Francia l’Italia sta ingaggiando un braccio di ferro che al momento non lascia presagire nulla di buono. "Grazie alle nostre Forze dell’ordine e anche al personale ferroviario - continua il Ministro dell’Interno - che non ha abbassato la testa. In settimana ci saranno contatti ufficiali con i francesi dopo gli sconfinamenti di Claviere. Se i governi precedenti stavano zitti, noi no. L’Italia pretende RISPETTO!"

Il post di Salvini ha incontrato stavolta favori trasversali, anche da cittadini che dichiarano pubblicamente di non aver votato per la Lega alle ultime elezioni: le perplessità sull’atteggiamento della Francia sono sostanzialmente unanimi, "si dicono ospitali, ci danno dei razzisti e poi loro rimandano indietro i migranti in auto e sui treni?", uno dei commenti più emblematici da parte degli utenti.