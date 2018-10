La Ministra Lezzi si sfoga su Facebook: "I No-Tap non mi fanno paura, io a testa alta" (video)

Di redazione Blogo.it domenica 28 ottobre 2018

La Ministra Lezzi, duramente criticata dai No-Tap, ha risposto via Facebook

I No-Tap da venerdì chiedono senza sosta le sue dimissioni e questa sera è arrivata la risposta via Facebook di Barbara Lezzi. La Ministra per il Sud ha rifiutato categoricamente l'idea di farsi da parte ed ha anzi contrattaccato nei confronti del Sindaco di Melendugno: "Le maniere da teppistello con le quali il sindaco di Melendugno mi intima di non tornare lì non mi fanno paura perché non ho niente da temere. Non può dirmi dove andare, a casa mia ci torno quando e come voglio, perché non ho nulla di cui vergognarmi e vado a testa alta".

La Ministra ha risposto a tutti, anche a Calenda, accusandolo di non aver mai parlato di possibili risarcimenti qualora l'opera non si fosse completata. Così come ha attaccato frontalmente Emiliano, rimproverato per non aver fatto tutto il possibile per impedire la realizzazione dell'opera, pur continuando a sfruttare la situazione per fini elettorali.