Brasile: esercito in parata per la vittoria di Bolsonaro [VIDEO]

Di Mirko Nicolino lunedì 29 ottobre 2018

E' successo a Niteroi, nello Stato di Rio

Jair Bolsonaro, ex capitano dell’esercito, vince le elezioni presidenziali in Brasile con il 55,7% dei voti. Svolta a destra per il Paese sudamericano ed esercito per le strade per festeggiare assieme ai sostenitori del neo-presidente. A Niteroi, comune dello Stato di Rio, i militari si sono riversati con i loro mezzi per le strade per festeggiare. Una scena inedita che alcuni osservatori definiscono “incredibile” oltre che “illegale” e pericolosa.