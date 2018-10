Dl fiscale: via le pensioni agli ebrei vittime delle leggi razziali

29 ottobre 2018

L’Ucei scrive al premier Conte: “Ripensateci”

Il decreto fiscale del governo Conte cancella 50 milioni a sostegno dei perseguitati politici, razziali e dei pensionati di guerra. Una sforbiciata al Fondo istituito al ministero dell’Economia che ha effetto immediato e che sta scatenando furenti polemiche. A circa ottant’anni dalle leggi razziali, come riporta il quotidiano La Stampa, la maggioranza composta da Lega e Movimento 5 Stelle taglia gli assegni che furono istituiti nel 1955 e destinati a chi aveva subito la persecuzione dalla dittatura fascista poiché di religione ebraica o per le idee politiche avverse. Gli assegni di circa 500 euro al mese, dunque, non saranno più elargiti e l’Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) invita il governo a tornare sui propri passi.

Insomma, il Fondo per i perseguitati politici, razziali e per i pensionati di guerra finisce nella spending review volta a rastrellare fondi per sostenere la manovra finanziaria. Per un risparmio tutto sommato esiguo, ossia 50 milioni all’interno di una manovra finanziaria da 27 miliardi di euro, il governo va ad intaccare dei diritti ormai acquisiti in seguito ad una delle più brutte pagine della storia dell’Italia. L’assegno pensionistico da 500 euro al mese spetta oggi a circa qualche migliaio di persone in qualità di risarcimento per essersi visti privare dalle leggi razziali diritti come quello all’educazione nelle scuole o al lavoro.

Dl fiscale: l'Ucei vuole essere ascoltata in commissione Finanze

Da qui la protesta della comunità ebraica: l’Ucei, attraverso la portavoce Noemi Di Segni, si è rivolta direttamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendo un passo indietro, ma ha anche chiesto al ministro dell’Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti di poter essere ascoltata commissione Finanze, che sarà chiamata ad esaminare la prossima legge di bilancio.