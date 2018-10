Torino, approvata la mozione No Tav: espulsi i consiglieri del centrosinistra - VIDEO

Di redazione Blogo.it lunedì 29 ottobre 2018

Il Comune di Torino ha approvato una mozione No Tav promossa dal Movimento 5 Stelle, provocando dure reazioni del Partito Democratico, espulso dall'aula prima della votazione finale.

Il Consiglio comunale di Torino ha ufficialmente dato lo stop alla TAV Torino-Lione approvando la mozione firmata dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di fare un'analisi approfondita dei costi e dei benefici del progetto così da prendere una decisione ponderata in futuro.

L'approvazione della mozione è stata accompagnata da accese polemiche e proteste, dentro e fuori dall'aula consiliare. In strada, davanti al comune, la polizia in tenuta anti-sommossa è riuscita ad evitare contri tra un ricco gruppo di NoTav e manifestanti a favore della Torino-Lione, mentre in comune la bagarre è stata provocata dai consiglieri del Partito Democratico, dai moderati e da quelli di Cantiere Civico, che si sono presentati con cartelli a favore della TAV.

La situazione si era iniziata a surriscaldare, ma il Presidente della Sala Rossa, Fabio Versaci, ha deciso di espellere dall'aula tutti gli esponenti del centrosinistra, incluso l'ex sindaco di Torino Piero Fassino. La votazione, quindi, si è svolta in numero ridotto: su i 25 rimasti in aula, 23 hanno votato a favore della mozione, che è quindi passata, anche in assenza della sindaca Chiara Appendino, impegnata in queste ore a Dubai.

La mozione approvata prevede una dettagliata analisi costi-benefici e la sospensione di qualunque operazione indirizzata all’avanzamento dell’opera finché non sia terminata tale analisi, ma anche la ridiscussione degli accordi con la Francia e la revoca della nomina all'attuale direttore generale del TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin, Mario Virano.

Lo stesso documento suggerisce alla sindaca di Torino e alla giunta comunale di valutare un'alternativa alla Tav, potenziando la linea esistente tra Torino e Modane, ma anche a destinare i fondi previsti per la Tav "alla mobilità collettiva e sostenibile nel territorio della Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte".