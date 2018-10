Cesare Battisti tornerà in Italia. Salvini: "Lo vengo a prendere personalmente"

Di redazione Blogo.it lunedì 29 ottobre 2018

A poche ore dall'ufficializzazione del nuovo presidente del Brasile, l'omofobo, sessista e xenofobo ex capitano dell'esercito Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato subito alla carica col caso dell'ex terrorista Cesare Battisti, la cui estradizione in Italia era già nell'aria da tempo e ora non è mai stata così vicina.

Nelle scorse settimane, infatti, Bolsonaro aveva dichiarato che in caso di vittoria avrebbe estradato Battisti in Italia immediatamente. Oggi il figlio del presidente eletto, Eduardo Bolsonaro, si è rivolto direttamente a Salvini via Twitter, in italiano:

Il regalo è in arrivo! Grazie per il supporto, la destra diventa più forte.

La replica di Matteo Salvini, che preannuncia un viaggio in Brasile, non si è fatta attendere:

Non vedo l’ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere.

Alle parole del vicepremier hanno fatto prontamente seguito quelle del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, al grido di "Cesare Battisti deve tornare in Italia", ha elencato i delitti attribuiti all'ex terrorista - Omicidio premeditato dell’agente di custodia Antonio Santoro (Udine, 6 giugno 1978); omicidio di Pierluigi Torregiani (Milano, 16 febbraio 1979); omicidio premeditato di Lino Sabbadin (Mestre, 16 febbraio 1979); omicidio premeditato dell’agente di polizia Andrea Campagna (Milano, 19 aprile 1979) - e spiegato che i contatti tra il Ministero e le autorità brasiliane erano in corso ormai da mesi e che la vittoria di Bolsonaro alle presidenziali rappresenta la svolta che l'Italia stava aspettando.

