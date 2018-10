Istat, Pil fermo nel terzo trimestre 2018. Economia stagnante dopo 3 anni di espansione

Il tasso di crescita tendenziale del Pil passa dall'1,2% del secondo trimestre allo 0,8% del terzo.

Mentre il governo Conte vara una manovra che si bassa tutta sulla crescita, i dati che arrivano dall'economia reale sono tutt'altro che confortanti: la stima preliminare dell'Istat sul Pil del terzo trimestre 2018 (che è il primo dell'esecutivo giallo-verde) dice che l'economia è stagnante per la prima volta dopo tre anni di espansione.

In particolare nel rapporto dell'Istat si legge che nel terzo trimestre del 2018 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, si stima che sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e il tasso tendenziale di crescita è dello 0,8% e la variazione acquisita per il 2018 è del +1,0%. L'Istat spiega: