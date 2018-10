Toninelli: "Fermeremo la Tav"

Di redazione Blogo.it martedì 30 ottobre 2018

"Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav"

"Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav". Questo l'annuncio del Ministro Danilo Toninelli nel corso della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Secondo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ci sarebbe lo spazio per trovare un accordo con i transalpini: "Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla galleria a Lione".

Poi Toninelli ha risposto alle affermazioni del commissario della Tav, Paolo Foietta, secondo il quale dare lo stop all'opera costerebbe all'Italia 2 miliardi di risarcimento danni: "Il rimborso di due miliardi? Lo vedremo, ma dalle prime avvisaglie direi che non è assolutamente una cifra che sta in piedi". E poi ha aggiunto: "Io sto aspettando le risposte dei tecnici, ma sulla Tav si dovevano fare soltanto gallerie esplorative per la ricerca geognostica in modo da valutare i materiali necessari all’opera. Invece, hanno fatto un buco grande quanto il tunnel. In ogni caso la geognostica è costata all’Italia soltanto 617 milioni".

Toninelli ha parlato anche del Terzo Valico, per il quale c'è da fare una valutazione diversa: "Abbiamo speso un miliardo e mezzo già consuntivato. Devono arrivare le prime analisi sul rapporto tra benefici e il costo dei risarcimenti e dei rimborsi all'Europa. Voglio vedere scritto nero su bianco e prima non posso esprimermi. Ma credo che lo stato di avanzamento sia tale che bloccarla costerebbe più che mandarla avanti".

Proprio sulla Tav è stato interrogato anche il premier Giuseppe Conte, che ha parlato con la stampa italiana a Nuova Delhi, dove si trova in missione. Il Premier ha spiegato che il dossier Tav verrà studiato "con cura", aggiungendo che sono "in dirittura d'arrivo" per quanto riguarda "l'analisi costi-benefici": "Stiamo cercando di curare tutti i dettagli e ci sarà una sintesi come abbiamo fatto con altre opere".