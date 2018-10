Pier Silvio Berlusconi isolato a Portofino con la famiglia

Di redazione Blogo.it martedì 30 ottobre 2018

Nel castello Bonomi-Bolchini

A Portofino isolata per il maltempo c’è anche Pier Silvio Berlusconi con la famiglia insieme a tutte le altre persone rimaste bloccate nel borgo, accessibile solo da mare. La frana sulla strada provinciale, la

SP 227 è praticamente distrutta, ha reso impossibile raggiungere Portofino via terra.

Pier Silvio Berlusconi, la compagna Silvia Toffanin e i due figli si trovano, come riferisce l’Ansa, nel castello Bonomi-Bolchini posto a metà dei cedimenti strutturali della strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino. Si starebbe studiando un’evacuazione via mare dell’amministratore delegato di Mediaset, della sua famiglia e del personale di servizio, al momento l’unica possibile, ma la situazione viene vagliata attentamente visto che non sarebbe comunque agevole.

Pier Silvio Berlusconi dopo il fine settimana sarebbe dovuto rientrare a Milano ieri ma aveva procrastinato la partenza per il maltempo che anche oggi si è però abbattuto su gran parte dell’Italia e soprattutto al Nord. In Liguria il presidente della regione Giovanni Toti ha chiesto lo Stato di calamità.