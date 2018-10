#TerzoFiglio: l'hashtag e i meme sul terreno in regalo a chi ha tre figli

Di redazione Blogo.it mercoledì 31 ottobre 2018

Utenti dei social scatenati con meme e battute.

In una delle bozze della manovra economica c'è una proposta che è stata presa di mira dai giornali e che ha scatenato l'ilarità degli utenti dei social network, dando vita a una serie interminabile di battute e meme. È quella che riguarda l'offerta di un terreno agricolo, da parte dello Stato, a chi avrà il terzo figlio nei prossimi tre anni.

A quanto pare, secondo quanto scrive il Giornale, è un'idea del ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, che ha spiegato: "Si dice che in Italia si fanno pochi figli e che serve un aiuto per invertire la tendenza. Per questo il ministero vuole dare un contributo favorendo in particolare le aree rurali, dove i figli si fanno ancora".

Ma in cosa consisterebbe questa proposta? La Stampa ha visionato la bozza (ma non sa ancora se poi è effettivamente quella votata dalle Camere) e ha capito questo: i nuclei famigliari che avranno il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021 avranno diritto a una concessione gratuita della durata di 20 anni di un appezzamento agricolo che appartiene al demanio pubblico. I terreni sarebbero cioè quelli appartenenti allo Stato e quelli abbandonati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Siccome nella proposta ci avrebbe messo mano anche un altro ministro leghista, quello della Famiglia Lorenzo Fontana, il privilegio riguarderebbe solo le coppie italiane sposate (e non conviventi o unite in unioni civili) e quelle straniere, sempre sposate, residenti in Italia da almeno 10 anni.

Su QuiFinanza si legge che i terreni potranno andare anche a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria del 30% alle famiglie con il terzo figlio che arriva tra il 2019 e il 2021. Nelle prossime settimane capire se la norma resterà nella manovra finanziaria o sarà fatta fuori (tra l'altro mancherebbero le coperture economiche), intanto possiamo goderci le battute e i meme che girano sul web...

INCREDIBILE: donna affronta con successo parto plurigemellare e diventa proprietaria dell'Umbria.#terzofiglio pic.twitter.com/axE89zHRKa — LaPepubblica (@lapepubblica) 30 ottobre 2018

Pensavo fosse amore invece era un mezzadro#terzofiglio — Felicità in ripresa (@DarioBallini) 30 ottobre 2018

Ma davvero vengono assegnati terreni dello Stato da coltivare a chi fa il #terzofiglio?

L'ho sentito dire mentre aspettavo la diligenza davanti all'ufficio del telegrafo... — Pamela Ferrara ㋡ (@PamelaFerrara) 30 ottobre 2018

#terzofiglio

Al terzo figlio il governo del popolo ti darà un terreno nelle bonificate paludi pontine! Fertile come i robusti fianchi delle massaie rurali gialloverdi!



È proprio vero che la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa. — Andrea Cerri (@andr900) 30 ottobre 2018