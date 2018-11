Decreto Genova approvato alla Camera

Di redazione Blogo.it giovedì 1 novembre 2018

Dopo una lunga discussione e tante tensioni, la Camera ha dato il via libero al decreto Genova, che ora torna al Senato per la seconda lettura.

È arrivata durante la notte l'approvazione della Camera dei Deputati del Decreto Genova. La votazione si è svolta senza sorprese: 284 voti a favore, quelli di Lega, M5S e Fratelli d'Italia, mentre i 67 voti contrari sono stati quelli del PD e di Leu. Astensione per i 41 deputati di Forza Italia.

La discussione è andata avanti per ore, col Partito Democratico che ha tentato in ogni modo di bloccare il condono per Ischia inizialmente negato dal Movimento 5 Stelle. Tutti gli emendamenti a quell'articolo, il 25, sono però stati bocciati e di fatto ogni tentativo di bloccare o limitare quel condono non è andato a buon fine.

Bocciato da Lega e M5S anche l'ordine del giorno del Partito Democratico, che conteneva l'impegno del governo ad "ad assicurare la realizzazione della 'Gronda' di Genova quale opera infrastrutturale strategica confermandone il progetto e il relativo cronoprogramma". PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia avevano votato a favore, ma Lega e M5S li hanno battuti per numero.

Ora il testo tornerà al Senato per la seconda lettura.