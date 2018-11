Diciotti, la Procura chiede l'archiviazione per Matteo Salvini

Di redazione Blogo.it giovedì 1 novembre 2018

La Procura di Catania ha formulato in queste ore la richiesta di archiviazione per la posizione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel caso della nave Diciotti che vedeva il leader della Lega indagato per sequestro di persona in relazione al clamoroso ritardo nello sbarco dei migranti salvati nel Mediterraneo e lasciati in stallo per giorni a bordo della nave ormeggiata nel porto di Catania.

A renderlo noto è stato lo stesso Matteo Salvini, che ha voluto comunicare la notizia con una diretta Facebook - come aveva fatto quando era arrivata la prima notifica - approfittando dell'occasione per attaccare ancora una volta il lavoro dei magistrati, che avrebbero speso soldi pubblici per questa inchiesta secondo lui non necessaria:

Quanto si è pagato per quest’inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati? Sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati.

Mi è arrivata ora in ufficio una busta chiusa dalla Procura di Catania: sarò assolto o indagato???

Dai che la apriamo insieme!

Intanto buon Ognissanti a tutti voi Amici, e un abbraccio particolare a chi lavora. Posted by Matteo Salvini on Thursday, November 1, 2018