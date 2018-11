Giorgia Meloni: "4 novembre torni festa nazionale. 25 aprile e 2 giugno troppo divisivi"

Di redazione Blogo.it giovedì 1 novembre 2018

Bagarre in aula con un Tricolore di Fratelli d'Italia.

Giorgia Meloni ha qualche problema (serio) con la storia d'Italia e tende a dimenticarne interi decenni. Per questo, con il suo partito Fratelli d'Italia, vuole che il 4 novembre torni a essere festa nazionale perché è l'anniversario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Il problema è che poi c'è stata anche una Seconda Guerra Mondiale...

In questi giorni Meloni sta promuovendo la sua iniziativa "Non passa lo straniero" per celebrare il 4 novembre. I suoi compagni di partito hanno anche fatto una grande bagarre alla Camera srotolando una lunghissima bandiera Tricolore e poi lamentandosi perché il Presidente Roberto Fico lo ha chiamato striscione (ma la forma era di uno striscione, non di una bandiera...).

Tutto è cominciato con un "video celebrativo":

Poi è proseguito con la sceneggiata a Montecitorio e la lite con Fico:

La lunga bandiera è stata infine appesa all'esterno

In tutto questo c'è stata anche una conferenza stampa durante la quale Giorgia Meloni e i suoi colleghi hanno annunciato le iniziative di Fratelli d'Italia per celebrare il 4 novembre e la Presidente del partito più nazionalista d'Italia ha detto:

"È una festa molto più unificante di altre feste che oggi sono festa nazionale"

Il riferimento esplicito è al 25 aprile e al 2 giugno, che, secondo lei, sono "due feste più divisive". Solo che, forse bisognerebbe ricordarlo a Giorgia Meloni, tra il 1918 e la vittoria della Prima Guerra Mondiale contro l'impero Austro-ungarico, e il 1945 e 1946 (anni cui fanno riferimento le festività del 25 aprile e del 2 giugno) è successo di tutto e l'Italia, per fortuna, è profondamente cambiata e solo dopo quelle due fatidiche date ha davvero trovato la pace, non certo dopo il 4 novembre 1918, che, invece, è stato seguito dal ventennio fascista e dalla terribile Seconda Guerra Mondiale.