Giorgetti: "Reddito di cittadinanza di difficile attuazione"

Di redazione Blogo.it venerdì 2 novembre 2018

Le parole del sottosegretario nel libro di Bruno Vespa

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, esprime dubbi sul reddito di cittadinanza. È quanto emerge dal nuovo libro di Bruno Vespa: "Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti - evidenzia l’esponente della Lega - resterà un provvedimento fine a se stesso".

Un’uscita che non farà di certo fare i salti di gioia al Movimento 5 Stelle. Proprio oggi, in una diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato: "Subito dopo Natale, si fa un decreto in cui ci saranno le norme per la riforma dei centri per l'impiego e la riforma della Legge Fornero, che non possono essere scritte nella Legge di Bilancio. Faremo un decreto perché non possiamo aspettare", ha evidenziato il ministro del Lavoro.