Roberto Fico: "Cara Meloni, rispetto il Tricolore e non va usato come uno striscione"

venerdì 2 novembre 2018

Il Presidente della Camera ha risposto alle accuse di Fratelli d'Italia.

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cercato oggi di chiudere con un tweet la polemica che lo ha visto coinvolto nella querelle con Fratelli d'Italia. La terza carica dello Stato, infatti, nei giorni scorsi aveva chiesto ai deputati del partito di Giorgia Meloni di togliere un grande Tricolore che avevano portato in Aula per attirare l'attenzione sulla loro iniziativa "Non passa lo straniero" che mira a ripristinare il 4 novembre come festa nazionale. In quell'occasione Fico aveva chiesto di "togliere lo striscione" e i deputati di FdI erano insorti dicendo che si trattava del Tricolore. Oggi Fico ha scritto:

"Ho enorme rispetto del Tricolore. Cara @GiorgiaMeloni per questo credo non vada usato dentro il Parlamento come uno striscione in uno stadio. Festeggiare il #4novembre rispettando le istituzioni è la cosa più coerente"

Il Tricolore srotolato dai deputati di FdI era in effetti molto grande, delle dimensioni di uno striscione da stadio o di un lungo tappeto, non aveva di certo la forma della bandiera. Ricordiamo che Giorgia Meloni ha detto che il 4 novembre sarebbe una festa più "unificante" rispetto al 25 aprile e al 2 giugno che sono, invece, "divisive"...