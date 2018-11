Salvini: "Nessuna polemica, con M5S stiamo lavorando bene"

Di redazione Blogo.it sabato 3 novembre 2018

"Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del Paese"

Non ci sono tensioni col Movimento 5 Stelle e non ci sono dubbi sul reddito di cittadinanza, nonostante le dichiarazioni del leghista Giorgetti. A confermarlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che è voluto intervenire subito per mettere un freno a una possibile escalation di dichiarazioni e tensioni.

Salvini ha ricordato l'enorme popolarità dell'esecutivo Lega-M5S - lo confermano anche i sondaggi diffusi nelle ultime ore - e ha sottolineato che la collaborazione col Movimento 5 Stelle procede bene:

Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere.

Le cose in cantiere, quindi, sono quelle già note, reddito di cittadinanza incluso:

Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del Paese.

Ad intervenire sulla questione reddito di cittadinanza e difficoltà attuative è stata anche Giulia Bongiorno, Ministro della Pubblica Amministrazione, che non ha messo in dubbio la misura voluta dal Movimento 5 Stelle, pur confermando che "potrebbero esserci delle difficoltà attuative", come del resto emerso fin dal principio nonostante le tante rassicurazioni di Luigi Di Maio.

E anche stavolta, insomma, il rischio di frattura è stato arginato.