Maltempo, Salvini in visita nel Bellunese (e quel selfie sorridente che stride con la tragedia) - FOTO

Di redazione Blogo.it domenica 4 novembre 2018

Polemiche per il selfie di Matteo Salvini, sorridente e col pollice alzato, prima di visitare i luoghi del Bellunese devastati dal maltempo dei giorni scorsi. Una visita-passerella ben documentata dal Ministro dell'Interno via Facebook.

L'ondata di maltempo che ha flagellato l'Italia da nord a sud per giorni sta scemando e le passerelle politiche sono già iniziate. Se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dal maltempo in forma privata in occasione della sua visita odierna a Trieste, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di fare le cose in pompa magna, partendo stamattina per Belluno e documentando tutto con foto e video pubblicate su Facebook

Citando ancora una volta Benito Mussolini e quel celebre "chi si ferma è perduto" pronunciato dal Duce nel suo discorso a Genova il 14 maggio 1938, Salvini ha indossato la tuta della protezione civile e, prima di partire per Belluno, si è scattato un selfie con tanto di sorriso e pollice alzato, come se fosse in vacanza.

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto😉 Posted by Matteo Salvini on Saturday, November 3, 2018

Una foto che sta sollevando non poche polemiche, considerando che questa violenta ondata di maltempo ha già provocato più di 20 morti in tutto il Paese, dieci soltanto poche ore fa tra Palermo e Agrigento. C'è poco da ridere, insomma, e se i seguaci di Salvini su Facebook sono stati ben più clementi col Ministro dell'Interno, gli utenti di Twitter si sono scatenati:

Dieci morti a Palermo stanotte

E il primo pensiero di Salvini e @lumorisi è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans



Fate schifo. — Nosurrender 🔴⚫ (@backinthegood) 4 novembre 2018

Lui va in vacanza — Gianluckyno (@gianluckyno) 4 novembre 2018

Il sorriso compiaciuto descrive bene la serietà di come sta affrontando il suo lavoro. Non si stanchi troppo. Magari sorrida di meno. Sa forse di fronte alla sofferenza umana ci si aspetterebbe non un selfie ma un comportamento maturo e riflessivo. — Spinoza66 (@Spinoza66) 4 novembre 2018

Porti rispetto per le persone morte stanotte in Sicilia! Che diavolo ha da sorridere? — Valentina Marino (@ValeMiuz) 4 novembre 2018

Non sei degno di indossare quella divisa. Protezione civile, pompieri, sindaci e volontari stanno lavorando da giorni per ridare un po' di normalità a veneti, trentini e friulani. Tu, la indossi solo come scusa per farti un selfie. — Francescaebasta (@Morena62229087) 4 novembre 2018

E lo trovi divertente? Sembri un bimbo a carnevale che si diverte ad ogni costume che indossa. Il costume da pagliaccio è alla base di tutto. 😔😔 — Gio (@marsigliagiova1) 4 novembre 2018

L'intera visita di Matteo Salvini è stata documentata con decine di foto su Facebook. Il Ministro dell'Interno, forse dopo le polemiche sollevate da quel selfie sorridente, ha inviato un pensiero alle persone che hanno perso la vita in provincia di Palermo:

All’eliporto dei Vigili del Fuoco di Mestre con il presidente Zaia, sorvoleremo i luoghi del disastro.

Ma il nostro... Posted by Matteo Salvini on Sunday, November 4, 2018

Scesi nei comuni del Cadore, a Rocca Pietore, Santo Stefano, San Pietro. Argini crollati, frane, strade mangiate... Posted by Matteo Salvini on Sunday, November 4, 2018

Maltempo in Sicilia, 12 morti tra Palermo e Agrigento: oggi la visita di Giuseppe Conte Due famiglie sono morte annegate quando la piena del fiume ha invaso la villetta in cui stavano trascorrendo la serata in provincia di Palermo. Tre bimbi tra le vittime.

Foto | Facebook