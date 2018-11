Maltempo, Zingaretti (PD): "Il governo sospenda tasse a imprese e blocchi condoni edilizi"

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del PD, è tra i governatori di regioni direttamente colpite dal maltempo e domani sarà nei comuni della provincia di Latina che hanno subito gravi danni. Già mercoledì scorso la Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità naturale e ora sta completando la conta dei danni per inviarla poi al Governo e chiedere lo Stato di emergenza.

Intanto oggi Zingaretti ha scritto un post sui suoi account social ringraziando chi sta assistendo le popolazioni colpite dal maltempo e facendo delle richieste ben precise al Governo:

Intanto un membro della sua giunta, Enrica Onorati, assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Ambiente e risorse Naturali, insieme al Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici ha visitato ieri i territori dei comuni colpiti dal maltempo e ha spiegato:

"Il sopralluogo ha toccato alcune aziende agricole di Sperlonga, Fondi, Terracina e S. Felice Circeo, colpite dalla straordinaria ondata di maltempo dei giorni scorsi, e ha visto la partecipazione degli amministratori locali e dei rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria del comparto agricolo. Ringrazio sentitamente le istituzioni locali e le associazioni di categoria per la disponibilità e per l'approccio collaborativo nel ricercare ogni soluzione volta ad aiutare gli agricoltori a rimettere in piedi le aziende e riprendere le produzioni al più presto. Molte imprese hanno subito un danno totale, le serre sono state completamente abbattute e le coltivazioni perse. È opportuno che tutti remiamo nella stessa e univoca direzione: sostenere concretamente le aziende e le famiglie ora fortemente provate. Il nostro impegno prosegue senza sosta, siamo vicini alle comunità danneggiate e faremo tutto ciò che è in nostro potere per aiutarle a risollevarsi"