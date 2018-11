Renzi: "Morti colpa dell’abusivismo, no ai condoni" | Video

Di redazione Blogo.it lunedì 5 novembre 2018

L'ex premier approfitta del maltempo per attaccare la politica del governo Conte

Matteo Renzi, in viaggio verso Roma per i lavori del Senato, ha parlato in diretta Facebook ai suoi sostenitori chiedendo loro di dare massima diffusione al video. Nel corso della breve clip, l’ex premier approfitta dell’emergenza maltempo per tornare ad attaccare il governo Conte: "L’Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all’ambientalismo da salotto, caro Matteo la colpa è dell’abusivismo edilizio – dice l’ex sindaco di Firenze - . Quell’abusivismo che Di Maio vuole sanare per decreto ad Ischia. Chiedo al Governo di recuperare il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la prima cosa cancellata da Lega e 5S: ripensateci. No ai condoni, sì a Casa Italia. C'è anche una petizione su Change.org".

Il progetto Casa Italia è stato approvato nel 2017 dal governo a maggioranza centrosinistra, prevedeva una serie di interventi volti a mettere in sicurezza abitazioni e insediamenti. Una norma ideata per fare fronte ad un’emergenza che l’attuale esecutivo ha subito messo in soffitta. Il perché di questa decisione, lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: "Era una struttura emergenziale e inutile che comportava costi di gestione, ora eliminati. La lotta al dissesto va fatta in maniera strutturale".