Prescrizione, Gelmini: "Suggerisco a Bonafede di planare sul pianeta Terra"

Di redazione Blogo.it lunedì 5 novembre 2018

La capogruppo alla Camera di Forza Italia dice la sua sulla prescrizione.

Anche le opposizioni intervengono sul tema della prescrizione che sta tenendo divise le due forze al governo, Lega e MoVimento 5 Stelle. La capogruppo alla Camera di Forza Italia Mariastella Gelmini ha scritto un post polemico su Twitter:

"Suggerisco a Bonafede che 'accusa' la Lega di proporre emendamenti nel solco Forza Italia, di planare sul pianeta terra e di leggere il giudizio che le Camere Penali danno sugli emendamenti M5S: 'espressione di una concezione autoritaria del diritto penale e del processo'"

La Lega è contraria a intervenire sulla prescrizione solo con un emendamento, mentre vorrebbe una legge ad hoc. Per questo motivo nelle ultime ore i 5 Stelle hanno cambiato il loro emendamento, ma non nei contenuti, bensì solo nel titolo, proponendo cioè di aggiungere al disegno di legge anticorruzione la dicitura "in materia di prescrizione del reato".

Su questo punto è intervenuto anche il PD con il suo deputato Alfredo Bazoli, che è capogruppo in commissione Giustizia, e che ha detto: