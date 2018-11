Prescrizione, salta il vertice Conte-Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi?

Di redazione Blogo.it martedì 6 novembre 2018

"Stasera ho un vertice con rigatoni, ragù e Champions League"

Il Movimento 5 Stelle lo aveva dato per certo, ma il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, appena rientrato dal Ghana, era di tutt'altra opinione. Il vertice di questa sera a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra ora a rischio, anche se fonti del governo lo ipotizzavano intorno alle 21.

La riunione dovrebbe essere di quelle importanti: il nodo della prescrizione che tante discussioni ha provocato in queste ore, mentre il decreto Sicurezza e Immigrazione sta per concludere il proprio percorso al Senato, deve essere sciolto quanto prima, così come è necessario affrontare la rimozione odierna di Roberto Battiston dai vertici dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Matteo Salvini, invece, sembra voler dare priorità al calcio, almeno per stasera:

Ma quale vertice! Stasera ho un vertice con rigatoni, ragù e Champions League. Sento quotidianamente Conte e Di Maio, però non ho la necessità carnale di incontrarli ogni 24 ore. Esiste il telefono, certe cose si possono risolvere al telefono.

Il vertice potrebbe ancora tenersi alle 21, subito dopo la partecipazione di Giuseppe Conte negli studi di La7 per la registrazione di DiMartedì, che andrà in onda a partire dalle 21.15.

Questa sera sarò ospite di Giovanni Floris a DiMartedì. Vi aspetto su La7 dalle 21.15 circa, a più tardi! Posted by Giuseppe Conte on Tuesday, November 6, 2018

Fiducia al Senato su un maxiemendamento al Dl Sicurezza: domani il voto Il Governo ha presentato un maxi emendamento sostitutivo del disegno di legge sulla sicurezza, strettamente collegato al nodo della prescrizione nel Dl anticorruzione. Domattina il voto.

