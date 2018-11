Salvini sulla prescrizione: "Serve riforma complessiva della giustizia"

"Io sono più ambizioso del contratto di governo. Con il buonsenso si troverà l'accordo".

Se Luigi Di Maio ha scelto Facebook per dire la sua sulla prescrizione e su quanto sia importante per il MoVimento 5 Stelle bloccarla dopo il giudizio di primo grado, Matteo Salvini questa mattina si è ritrovato a rispondere direttamente ai giornalisti su questo tema spinosissimo per i rapporti tra la parte verde e quella gialla del Governo Conte.

Salvini ha detto:

"Sono abituato a rispettare gli impegni presi. Nel contratto di governo c'è la riforma della giustizia e la riforma prescrizione. L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi. Sono sicuro che troveremo una quadra"

Poi, lasciando Palazzo Madama per dirigersi al Viminale, ha spiegato ai giornalisti che lo incalzavano:

"Sono certo che tra qualche ora si chiude un'intesa: tra persone di buon senso troviamo un accordo. Tutti vogliono i corrotti in galera e tempi certi dei processi. È interesse di tutti"

E ha aggiunto:

"Io sono più ambizioso del contratto di governo, voglio una riforma complessiva della giustizia"

Salvini ha poi detto che stamattina era impegnato al Viminale per un tavolo sull'immigrazione con Cantone e non ha dato riferimenti certi su un eventuale incontro con Di Maio. È sembrato tranquillissimo sul passaggio del Dl Sicurezza, ritenendo che non sia affatto connesso con quello anticorruzione e il nodo prescrizione, nonostante tutti sappiano benissimo che è così.

Salvini ha anche detto di aver scritto a Donald Trump per fargli i complimenti per i risultati ottenuti alle elezioni di Midterm, perché "nonostante tutto e tutti", ha aumentato il numero di seggi in Senato (ma ha perso la maggioranza alla Camera).