Tajani, "Dopo le europee canteremo il De profundis per questo Governo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 7 novembre 2018

"Il fronte populista non sarà determinante per le sorti dell'Europa"

Antonio Tajani ha preso parte al Congresso del Ppe ad Helsinki ed ha fatto il suo pronostico sul futuro del Governo giallo-verde: "Più passa il tempo più si dimostra che Forza Italia aveva ragione nel dire che si doveva fare un governo di centrodestra. È un pastrocchio Lega-M5S non risolve i problemi degli italiani. Ce ne accorgeremo con il passare del tempo, ecco perché dico che dopo le europee canteremo il De profundis per questo governo". E poi: "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa"

Il vicepresidente di Forza Italia è anche convinto che sarà il Ppe a vincere le prossime elezioni europee. Tajani, infatti, non teme il cosiddetto fronte sovranista, del quale fa parte tra l'altro lo stesso partito di Salvini: "Alle prossime elezioni europee il Ppe sarà determinante e centrale, lo schieramento populista, su 751 parlamentari ne avrà forse 190-200, quindi non sarà determinante per le sorti dell'Europa, poi staremo a vedere. Intanto noi vogliamo vincere queste elezioni, il Congresso serve per preparare il terreno per una campagna elettorale che serva a dare dei segnali forti per cambiare l'Europa. Il Parlamento europeo deve essere protagonista per ridurre le distanze con la gente, non con le chiacchiere non con la propaganda, i populisti parlano molto ma non dimostrano di sapere risolvere i problemi".

La delegazione di Forza Italia "sarà protagonista durante il dibattito"; "Abbiamo dato indicazione precisa per il candidato, voteremo per Manfred Weber" perché "ci sentiamo garantiti dalla sua posizione sia per quanto riguarda i temi del lavoro, dell'identità e dei valori dell'Unione, battaglia del copyright e del diritto d'autore e delle politiche della giustizia a livello europeo".