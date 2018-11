Video - Il senatore Puglia (M5S) fa le prove in aula del suo intervento

Di redazione Blogo.it mercoledì 7 novembre 2018

Sergio Puglia, ripreso di nascosto mentre fa le prove generali del suo intervento in Senato

Le prove generali prima di andare in scena sono fondamentali. Sergio Puglia (M5S) - al secondo mandato da senatore - è stato filmato di nascosto mentre provava il suo intervento al Senato. Il tutto si è svolto nell'aula, mentre un collega di Fratelli d'Italia stava intervenendo sul Dl Sicurezza. Puglia si è alzato in piedi ed ha iniziato a parlare davanti al microfono spento, coinvolgendo anche il compagno di partito vicino di banco, che ha simulato le pause per gli applausi. Il video, pubblicato da Dagospia, è diventato virale sui social network.