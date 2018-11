USA, Trump licenzia il Procuratore Generale Jeff Sessions: a rischio l'inchiesta Russiagate

Mesi di dure critiche circa il suo operato sono culminate in queste ore col suo licenziamento. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il Procuratore Generale Jeff Sessions. O meglio, ha chiesto le sue dimissioni che sono puntualmente arrivate poche ore dopo.

Negli ultimi mesi Donald Trump aveva criticato apertamente l'operato di Sessions, in modo particolare davanti al rifiuto di quest'ultimo di supervisionare - in qualità di capo del Dipartimento di Giustizia USA - l'indagine sulle presunte intromissioni della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016, quelle che hanno portato alla vittoria di Trump.

È stato lo stesso Sessions a rivelare che le sue dimissioni non sono state volontarie - "Caro Presidente, come da sua richiesta le porgo le mie dimissioni" - mentre Donald Trump si è limitato, come al solito via Twitter, a ringraziarlo per i suoi servizi e a precisare che un nuovo Procuratore Generale sarà nominato a breve.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.