Casalino contro down e anziani: un vecchio video innesca nuove polemiche

Di redazione Blogo.it giovedì 8 novembre 2018

Il PD chiede al premier Conte di licenziarlo

Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, nuovamente al centro delle polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello è il protagonista di un vecchio video di ArcadeTv7 e pubblicato in queste ore da Dagospia: in un’aula si vede l’attuale capo della comunicazione del M5S parlare ad alcuni studenti facendo affermazioni alquanto discutibili su anziani e down. "Mi danno fastidio", dice Casalino, "mi irritano" aggiunge, "non ho nessuna voglia di aiutarli, mi spiace che a loro sia successa questa cosa", poi conclude con "mi fanno schifo, come mi fa schifo un ragno".

La clip risale a diversi anni fa, ma è in queste ore che sta suscitando particolare clamore mediatico. Coglie la palla al balzo il Partito Democratico, che senza mezze misure chiede per bocca del senatore Edoardo Patriarca la rimozione di Casalino dal suo incarico a Palazzo Chigi: "Le cose sono due: o Casalino quando offendeva persone con la Sindrome di Down, anziani e bambini non era in sé, e allora ha bisogno di un ottimo psicologo; oppure crede davvero a quello che dice e allora non può stare a Palazzo Chigi. Non è la prima volta che lo sentiamo pronunciare frasi offensive e discriminatorie; l'imbarazzo di Conte si palesi in un licenziamento per il portavoce di Palazzo Chigi".

Già nelle passate settimane il portavoce del premier era finito nell’occhio del ciclone per alcuni audio rubati: in uno si scagliava duramente contro i tecnici del MEF, in un altro chiedeva di essere lasciato in pace a Ferragosto anche se vi era l’emergenza per il crollo del ponte di Genova. La reazione di Casalino non si è fatta attendere: "Oggi - si difende - la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mio conto, con il solo obiettivo di colpirmi, infangarmi e mettere in dubbio la mia professionalità. È stato pubblicato un video che risale ad oltre 10 anni fa, quando frequentavo il "Centro Teatro Attivo" di Milano". Quanto alle parole nei confronti degli affetti da sindrome di down, aggiunge, "sono inserite in quel contesto e non rappresentano assolutamente il mio pensiero, né oggi né allora".