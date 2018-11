Roma, domani la sentenza per Virginia Raggi. Di Maio: "Il codice di comportamento parla chiaro"

Di redazione Blogo.it venerdì 9 novembre 2018

"Marra aveva un fortissimo ascendente sulla sindaca"

È attesa per sabato 10 novembre la sentenza del processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi per falso documentale in relazione alla nomina di Renato Marra alla guida del dipartimento Turismo del Comune di Roma.

Marra fu arrestato nel dicembre 2016 con l'accusa di corruzione, sospettato di aver intascato una tangente quando lavorava all'Enasarco ed era direttore dell’ufficio delle Politiche abitative del Comune di Roma tra il 2013 e il 2016.

Raggi è accusata di aver mentito a Mariarosa Turchi, che in quel periodo era la responsabile dell'ufficio Anticorruzione del comune di Roma, dicendo di aver operato in totale autonomia nella decisione di nominare Marra, senza quindi le pressioni del fratello dell'uomo, Raffaele Marra, vice capo di Gabinetto all'epoca dei fatti e braccio destro di Virginia Raggi.

Quella nomina, secondo l'accusa, sarebbe invece stata gestita proprio da Raffaele Marra, ma Virginia Raggi avrebbe mentito per non incappare in una possibile inchiesta e per non doversi dimettere, come stabilito dal codice etico del Movimento 5 Stelle.

Oggi, nel corso dell'ultima udienza del processo, a testimoniare è stata l'ex capo di Gabinetto Carla Romana Raineri, rimasta in carica per circa un mese dopo l'elezione di Virginia Raggi. La donna ha raccontato in aula che Marra aveva un fortissimo ascendente sulla sindaca, al punto da mettere in ombra quest'ultima:

Marra non aveva nessuna delega, era formalmente il vice capo di gabinetto ma era il consigliere privilegiato del sindaco. Stavano in tre in una stanza a porte chiuse, per riunioni inaccessibili a tutti se non all'allora vice sindaco Daniele Frongia. Marra aveva un fortissimo ascendente sulla sindaca. [...] Erano stati coniati vari epiteti per Marra, eminenza grigia, Richelieu, sottolineando la debolezza della sindaca come quella della zarina ai tempi di Rasputin. Chiunque si fosse messo di traverso rispetto alle loro ambizioni faceva una brutta fine. Penso a me, quando dissi che intendevo sostituire Marra con un colonnello dei Carabinieri nel ruolo di vice capo di gabinetto. Di lì a poco il sindaco si fece venire dubbi sulla legittimità della mia nomina.

La richiesta di condanna per la sindaca arriverà nel corso della giornata odierna, al termine delle requisitoria del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pubblico ministero Francesco Dall'Olio.

In caso di condanna, il leader di M5S Luigi Di Maio è stato molto chiaro: "Per quanto riguarda il sindaco di Roma, io non conosco l'esito del processo ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete". Virginia Raggi, almeno sulla carta, sarebbe costretta alle dimissioni da sindaca di Roma.