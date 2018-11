Conferenza sulla Libia, Conte: "L'Italia accompagnerà passo dopo passo il popolo libico"

Di redazione Blogo.it venerdì 9 novembre 2018

Lanciati logo, sito web e hashtag dedicati alla conferenza.

Il Premier Giuseppe Conte ha oggi lanciato il sito web dedicato alla Conferenza sulla Libia che si svolgerà a Palermo il 12 e 13 novembre 2018. Si tratta di poche pagine dedicate al programma dell'evento e si trovano all'interno del sito della Presidenza del Consiglio. Oltre al logo, che era già stato reso noto nei giorni scorsi con il video che vedete qui in alto, Conte ha usato anche l'hashtag pensato per questo evento, #ForLibyaWithLibya, spiegando il perché di questa scelta:

"Il 12 e il 13 novembre si terrà a Palermo la Conferenza per la Libia, un evento organizzato in stretta collaborazione con la missione di supporto delle Nazioni Unite. L’obiettivo è dare un contributo concreto al percorso di stabilizzazione del Paese in pieno accordo con i principali attori politici libici, che avranno a Palermo un ruolo da protagonisti. Non a caso il messaggio che vogliamo lanciare è #ForLibyaWithLibya"

Poi Conte ha sottolineato come questa conferenza non sarà un episodio isolato, ma una tappa di un percorso più lungo:

"Ieri il Rappresentante speciale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha illustrato al Consiglio di Sicurezza il nuovo piano di azione che sarà alla base della Conferenza di Palermo. Il nostro Governo sostiene con convinzione la strategia portata avanti delle Nazioni Unite. Proprio in questo processo di stabilizzazione si inserisce la due giorni di Palermo, che non sarà un episodio isolato ma una tappa fondamentale di un percorso lungo il quale l’Italia continuerà ad accompagnare passo dopo passo il popolo libico"

Infine il Premier ha detto che sono arrivate numerose conferme di partecipazione, anche se ancora non si sa chi saranno i delegati che prenderanno parte alla conferenza e sarà quello l'elemento che permetterà di valutarne il successo. Conte ha concluso lanciando il sito web ad hoc: