Manovra, oggi l'Italia risponderà all'Ue

Di redazione Blogo.it martedì 13 novembre 2018

Entro mezzanotte la lettera di risposta del Governo dovrà essere inviata alla Commissione Europea

"I pilastri e le caratteristiche fondamentali saranno ribadite". Giovanni Tria l'ha ripetuto più volte nei giorni scorsi ed oggi scopriremo ufficialmente il contenuto della nuova bozza della Manovra. Entro la mezzanotte di oggi, infatti, l'Italia dovrà inviare la sua risposta alla Commissione Europea, che aveva chiesto pesanti modifiche per rientrare nei parametri di flessibilità già accordati ai precedenti Governi. In questi giorni ci sono stati diversi momenti di confronto; c'è anche stata la visita a Roma di Mário Centeno nelle vesti di Presidente dell'Eurogruppo. La linea dell'Italia, però, non è cambiata. Tria è anche entrato in polemica con i tecnici di Bruxelles, contestando i numeri offerti all'attenzione di Moscovici: "all’1,2% di crescita non può corrispondere, con tutto il rispetto per gli uffici tecnici della Commissione, che hanno pari dignità con i nostri uffici, il 2,9% di deficit. Sono stime non giustificate, anche ammettendo un rallentamento".

Stasera il Premier Conte rientrerà a Roma da Palermo e, prima del Consiglio dei Ministri, si terrà un vertice a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Stando alle indiscrezioni la lettera è stata già preparata dal Ministro Tria ma dovrebbe venire inviata solo dopo l'incontro di Palazzo Chigi ed il Cdm, quando le borse saranno chiuse.

Tria, nei giorni scorsi, non ha fatto mistero di non poter seguire le indicazioni della Commissione allo scopo di evitare una procedura di infrazione: "per evitarla dovremmo fare una manovra di restrizione violentissima, che per un'economia in rallentamento sarebbe un suicidio". Difficile, dunque, immaginare che possano arrivare modifiche alla manovra tali da evitare uno scontro frontale.

Dopo aver valutato la risposta del Governo, la Commissione avrà tempo fino al 30 novembre prossimo per presentare la propria opinione definitiva sulla Legge di Bilancio italiana.