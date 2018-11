Libia, Haftar e al-Sarraj si stringono la mano con Giuseppe Conte a Palermo - FOTO

Di redazione Blogo.it martedì 13 novembre 2018

"Siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere"

Lo aveva anticipato ieri e oggi c'è riuscito, almeno in apparenza. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto incontrare oggi a Palermo il tenente generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico, e il Primo Ministro della Libia Fayez al-Sarraj in occasione della Conferenza per la Libia.

Fino a ieri la partecipazione di Haftar era in dubbio, ma stamattina i tre leader si sono incontrati a Villa Igiea a Palermo in presenza del primo ministro russo Dmitri Medvedev, il presidente dell'Egitto Abd al-Fattāḥ al-Sīsī, il presidente della Tunisia Beji Caid Essebsi, il presidente del Consiglio UE Donald Tusk, il ministro degli Affari Esteri della Francia Jean-Yves Le Drian, il primo ministro dell'Algeria Ahmed Ouyahia e Ghassan Salamé, rappresentante speciale dell'Onu in Libia.

Haftar e al Sarraj si sono stretti la mano sorridenti insieme a Giuseppe Conte per quella che è già diventata una foto simbolica. Il generale Haftar, a margine dell'incontro, ha rilasciato una breve dichiarazione all'emittente libica Libya Hadath:

Siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere. Abbiamo frontiere con la Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, Sudan ed Egitto e la migrazione illegale viene da tutte le parti. [...] I leader di questi stati sicuramente hanno un punto di vista su questo tema e devono aiutarci almeno controllando le loro frontiere in maniera di non permettere l'immigrazione clandestina che ci crea il problema delle milizie, al-Qaida, Daesh, movimento islamico e integralisti che entrano attraverso le nostre frontiere.

Foto | Palazzo Chigi