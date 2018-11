Brexit: bozza di accordo tra Ue e Regno unito. Londra resta nell’unione doganale?

May convoca riunione straordinaria del governo, a Bruxelles gli ambasciatori dei 27

Dopo estenuanti trattative sulla Brexit, tra Regno Unito ed Europa c’è finalmente una bozza di accordo spiegano fonti diplomatiche europee che parlano di un'intesa da limare perché per ora è solo a livello tecnico.

Downing Street conferma e la premier inglese Theresa May convoca un vertice straordinario del governo per domattina, con i ministri che saranno chiamati a fornire i loro pareri sulla bozza. Analogamente a Bruxelles si terrà un vertice dei 27 ambasciatori degli stati membri dell’Unione europea per trovare la quadra visto che oggi il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha detto "non ci siamo ancora".

Confine aperto Irlanda-Irlanda del Nord

Uno dei punti centrali della trattativa, e che l’ha a lungo bloccata, verte sul mantenimento di un confine aperto e non rigido (backstop, termite mutuato dal baseball) tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord (che fa parte del Regno Unito). All’Ue starebbe bene che l’Irlanda del Nord rimanesse nel mercato comune e nell’unione doganale europea, a differenza del resto del Regno Unito. Londra però vedrebbe così minata l’unità del Regno e in passato ha avvertito che senza accordo tutto il territorio britannico potrebbe restare nel mercato unico continuando a sfruttane i vantaggi, cosa inaccettabile per l’Unione Europea.

Johnson: accordo roba da stato vassallo

L’ex ministro degli Esteri del governo May, Boris Johnson, al Guardian ha detto che voterà contro la bozza in parlamento perché, a suo dire, stabilisce la permanenza di Londra nell'Unione doganale e in gran parte del mercato unico europeo: "È una roba da Stato vassallo, del tutto inaccettabile, la Gran Bretagna sarà vincolata da leggi su cui non ha nessuna voce in capitolo" ha detto l’ex sindaco della capitale inglese.

