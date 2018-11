Spread apre a 315. Borsa di Milano in difficoltà

Di redazione Blogo.it mercoledì 14 novembre 2018

L'andamento dello spread Btp/Bund di mercoledì 14 novembre 2018 e le difficoltà di Piazza Affari dopo la replica del governo italiano alla Commissione UE.

Questa mattina, all'apertura di Piazza Affari, lo spread Btp/Bund è salito rispetto alla chiusura di ieri e si è portato a 315 punti, toccando anche quota 317. Il rendimento del Bt decennale è arrivato a 3,31%, non ai massimi storici, ma comunque in sostanziale aumento rispetto ai giorni scorsi (qui potete seguire l'andamento in tempo reale).

A questo picco in apertura - e ancora alto a più di un'ora di distanza - ha influito la replica dell'Italia alla Commissione UE, col governo italiano che deciso di non fare un passo indietro sulla manovra finanziaria nonostante il giudizio negativo arrivato da più fronti.

Più in generale è stata l'intera Piazza Affari ad aprire in negativo, con il Ftse Mib che ha toccato quota 18.882 cedendo l'1,8%. Mediaset è sceso di 6,6%, Poste ha subito un calo del 4,07% e Tim è passata a -3%. In calo anche le banche, da Ubi (-2,3%) a Bper (-2,3%).

