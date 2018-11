La senatrice Fattori: nel M5s clima da terrorismo psicologico

Dopo le espulsioni dei senatori 5 Stelle Gregorio De Falco e Paolo Nugnes, la senatrice Elena Fattori, già in rotta di collisione con il suo partito per la storia dei vaccini, denuncia: "nel Movimento c'è un clima da terrorismo psicologico".

Fattori: grazie a De Falco e Nugnes

La Fattori, con un post sui social, ringrazia i colleghi dissidenti espulsi dal gruppo M5s al Senato: "Un sentito grazie ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia... Grazie anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione". Nugnes e De Falco ieri sera hanno fatto passare un emendamento di Forza Italia al Decreto Genova che ha di fatto svuotato il condono per Ischia.

Elena Fattori come i colleghi De Falco e Nugnes aveva già disertato l'aula di Palazzo Madama, sede del Senato, per il voto di fiducia posto dalla maggioranza sul Decreto sicurezza e immigrazione fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La senatrice già contro i no vax "di governo"