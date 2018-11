Manovra, Salvini: “+300mila posti di lavoro. Boeri? Si candidi col Pd”

Di redazione Blogo.it mercoledì 14 novembre 2018

L'intervista a Radio Anch'io

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne è convinto: "grazie a questa manovra ci saranno 300mila posti di lavoro in più, 300mila giovani che prenderanno il posto di gente più grande". Intervenuto stamattina a Radio Anch’io, il ministro ha accusato i media di fare disinformazione sulle pensioni: "si parla di tagli, penalizzazioni. Nulla di tutto ciò, ci sono circa 7 miliardi di euro, per restituire il diritto alla pensione".

"Boeri poco attendibile"

Le osservazioni critiche del presidente dell'Inps non preoccupano Salvini secondo cui Tito Boeri continua a fornire dati poco attendibili: "potrebbe candidarsi col Pd o Rifondazione". Boeri ieri sulle pensioni quota 100 aveva detto che nel governo si sono fatti male i conti: "ipotizzare che le misure abbiano lo stesso costo nel 2019 e nel 2020 non esiste, cozza con tutte le simulazioni che abbiamo fatto. Se il primo anno (nel 2019) si assorbono tutte le risorse (6,7 miliardi, ndr) ipotizzare sette miliardi nel 2020 non è coerente con lo scenario". I critici parlano anche di un automatismo non così scontato tra chi lascia il lavoro e chi dovrà prenderne il posto.

"Stime Fmi? Bufale"

Salvini parla il giorno dopo la risposta fornita dal governo italiano alla Commissione europea sulla manovra: i saldi non cambiano e il deficit resta al 2,4% per il 2019, ma vengono aumentate la garanzie in caso di crescita inferiore alle attese (come prevedono tutti, dall'Istat all'Ue, tranne il governo).

Se Bruxelles "proverà a mettere sanzioni contro il popolo italiano, hanno capito male. Noi vogliamo difendere il diritto a sicurezza, lavoro e salute degli italiani e non usciamo dall’Euro". Il ministro ha poi bollato come bufale le stime del Fondo monetario internazionale sulle prospettive della manovra, Fmi che ha puntando il dito in particolare sul costo che il pacchetto pensioni contenuto in questa Legge di bilancio avrà per i giovani.