Video, Salvini accoglie migranti a Pratica di Mare: "Unico arrivo possibile è in aereo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 14 novembre 2018

Il vicepremier ha promesso che è il primo di una serie di aerei di migranti da accogliere.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina è stato all'aeroporto romano di Pratica di Mare per accogliere 51 migranti arrivati grazie a un corridoio umanitario. Salvini su Facebook ha spiegato:

"Si tratta soprattutto di nuclei famigliari, persone già riconosciute come rifugiate o in necessità di protezione internazionale. Come ho sempre detto, STOP al business dell’immigrazione clandestina senza controllo, ma porte aperte a chi scappa veramente da guerre e torture"

Il ministro ha anche tenuto una conferenza stampa, come vedete nel video qui in alto, in cui ha spiegato che per le famiglie con bambini piccoli e per i disabili l'unico arrivo possibile è quello in aereo, non sui gommoni o le zattere.

"Il mio obiettivo era e continua a essere spalancare le porte dell'Italia a chi scappa dalla guerra, dalla sofferenza, ma chiudere le porte dell'Italia a chi la guerra ce la vuole portare in casa. Quindi avere un'immigrazione regolare, positiva, controllata, da integrare, con cui scambiarsi culture, esperienze di vita"

Poi Salvini ha fatto una promessa: