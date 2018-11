Brexit, sì del Governo alla bozza di accordo con l'Ue

Brexit - Il Governo May ha approvato la bocca di accordo con l'UE. Affiorano i primi dissidi interni al Partito Conservatore

Il Governo britannico ha approvato la bozza di accordo con l'Unione Europea per la Brexit. Ad annunciarlo è stata la premier Theresa May al termine di una riunione fiume del suo Governo. "È stata una decisione collettiva" ha affermato la May e rappresenta "un passo decisivo che ci consente di andare avanti e finalizzare l'accordo nei giorni a venire". La Premier ha spiegato che le decisioni "non sono state prese alla leggera", bensì sono state assunte "con la testa e con il cuore nell'interesse nazionale".

Secondo la May questa bozza consentirà di "recuperare il controllo e costruire un futuro più luminoso per il Paese", rappresentando il miglior compromesso per "attuare il mandato referendario". La Premier ha parlato di una decisione collettiva del suo Governo, ma a quanto pare la bozza sarebbe stata approvata solo a maggioranza; per raggiungere il risultato la May avrebbe anche minacciato le dimissioni. Il parlamento inglese dovrà invece votare l'accordo nel prossimo mese di dicembre.

Il testo della bozza è finito subito sotto la lente d'ingrandimento ed iniziano già ad emergere i primi dissidi interni al partito conservatore. Jacob Rees-Mogg, esponente dei tory, ha già inviato una lettera a tutti i parlamentari conservatori invitandoli a rifiutare la bozza di accordo sulla Brexit. Alla base del rifiuto 4 ragioni: comporterà dare all'UE 39 miliardi di sterline e ottenere "poco o niente in cambio"; tratterà l'Irlanda del Nord in modo diverso dal resto del Regno Unito; l'accordo vincolerebbe il Regno Unito a un'unione doganale e alle leggi dell'UE; mantenere il Regno Unito vincolato alle regole dell'unione doganale rappresenterebbe qualcosa di "profondamente antidemocratico", perché contrario a quanto stabilito dallo stesso partito.