Salvini e Di Maio in un nuovo murales: questa volta si danno le spalle...

Di redazione Blogo.it giovedì 15 novembre 2018

L'autore è TvBoy, lo stesso che a marzo li aveva ritratti mentre si baciavano.

Salvatore Bonintende, in arte TvBoy, a marzo aveva dimostrato di saper leggere benissimo lo scenario politico e aveva precorso i tempi realizzando, a marzo, un murale in via Collegio di Capranica a Roma (vicino al Parlamento) che ritraeva Matteo Salvini e Luigi Di Maio che si baciavano. In quel periodo le trattative per la formazione del governo erano ancora in alto mare, infatti ci sono voluti altri due mesi per la nascita dell'esecutivo giallo-verde. E in quei due mesi le foto del murale di TvBoy (che era stato subito cancellato) sono state utilizzate da tutti i giornali e siti web come simbolo delle trattative tra Lega e M5S, visto che ancora non c'erano foto di Di Maio e Salvini in carne e ossa nello stesso posto...

In quel primo murales c'era un cuore a fare da sfondo al bacio tra i due leader. Oggi sempre TvBoy ha realizzato un nuovo murale, ma questa volta a Milano, in corso di Porta Ticinese. E anche se i protagonisti sono gli stessi, lo spirito di questa nuova opera è molto diversa. I due, infatti, si danno le spalle e sono intenti a usare i loro rispettivi smartphone con i quali sono a caccia di like sui social network. Il titolo, infatti, è "La guerra dei social". E questa volta il cuore sullo sfondo è ammaccato e incerottato. Anche questa volta TvBoy avrà visto "il futuro"? Lega e M5S sono in crisi? Di certo non è tutto rose e fiori come i primi mesi, tra "manine" e dissidenti pentastellati qualcosa di è incrinato. Vedremo se anche il nuovo murale di TvBoy sarà simbolo di una nuova fase del governo giallo-verde.