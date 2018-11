Salvini a Napoli: scontri tra polizia e manifestanti | Video

Di Mirko Nicolino giovedì 15 novembre 2018

Manifestanti dei centri sociali hanno tentato di forzare il blocco della polizia in Galleria Umberto

Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, è tornato a Napoli per presiedere la riunione del “Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza”, ma l’accoglienza non è stata ancora una volta delle migliori. Il leader del Carroccio, prima della riunione in Prefettura iniziata alle ore 10:00, ha incontrato alcuni preti della città, mentre in piazza si consumavano degli scontri tra polizia e manifestanti. La nuova visita in città di Salvini è infatti indigesta per il centro sociale Insurgencia, che ha manifestato in piazza tentando di forzare il blocco della polizia all’interno della Galleria Umberto, a distanza di pochi metri proprio dalla sede del vertice.

Attimi di tensione tra agenti e manifestanti dei centri sociali, poiché la polizia ha fatto ricorso ad una carica di alleggerimento per allontanarli. Un giovane di 15 anni è stato colpito alla testa da una manganellata riportando una ferita lacero-contusa dalla quale è anche fuoriuscito del sangue.