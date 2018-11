Brexit, elettore pentito si commuove in diretta: "scusatemi" (Video)

"Bill ha Ho votato male sulla Brexit ma oggi ha chiamato James O’ Brian per chiedere scusa ed è stato emozionante"

"Bill ha votato a favore della Brexit ma oggi ha chiamato James O’Brien per chiedere scusa ed è stato emozionante". Bill, anonimo elettore inglese, stamattina è intervenuto in diretta al programma radio che James O’Brien, noto giornalista anti Brexit, conduce per Lbc.

Sulla Brexit Regno Unito e Unione Europea hanno raggiunto un accordo tecnico, ma la premier Theresa May ha dovuto affrontare le dimissioni di alcuni membri del suo governo contrari alla bozza d’intesa che in ogni caso dovrà superare lo scoglio del parlamento.

Bill al telefono si è commosso parlando dell’errore fatto votando a favore del referendum sulla Brexit ma l’account Twitter di RemainerNow lo ha consolato: "non è sta colpa tua ma delle bugie dei politici". Notizie distorte sui vantaggi della Brexit colpevolmente diffuse dalla stampa conservatrice, come ha sempre sostenuto O'Brien. Se si votasse di nuovo sulla Brexit Bill sarebbe sicuro di non sbagliare!

Bill voted leave, but earlier today he called @mrjamesob on @LBC to say sorry and it's emotional. He says as wrong & he is a #remainernow.



James' response is exactly how everyone should react.



It's not people like Bill we should be angry with, it's the politicians who lied! pic.twitter.com/dtkrTlJ4nj