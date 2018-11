Morani (PD), altro scivolone social: "A lavoro in commissione nonostante il raffreddore"

Di redazione Blogo.it venerdì 16 novembre 2018

Ricoperta di insulti si giustifica: "Ho dato l'esame per la professione forense mentre facevo la chemio".

Alessia Morani, parlamentare del Partito Democratico, forse avrebbe bisogno di qualcuno che le gestisca le pagine social, perché sempre più di frequente incappa in bucce di banana che hanno come conseguenze una pioggia di insulti da parte degli utenti che, diciamocelo, non aspettano altro.

Dopo la figuraccia sugli F35, questa volta l'errore è un po' da "pivellini" dei social, soprattutto se si è di una parte politica spesso accusata di essere radical chic e di non rappresentare più i lavoratori, come è appunto il PD. Ebbene ieri Morani ha pubblicato una foto in cui tiene una mano vicino al naso e ha scritto:

"Nonostante il raffreddore sono ancora in commissione a discutere gli emendamenti al disegno di legge su corruzione e prescrizione #avanti"

A parte che dalla foto non si capisce che è raffreddata, perché dovrebbe avere come minimo un fazzoletto, ma chiaramente un problema del genere non dovrebbe di certo fermare qualsiasi lavoratore, figuriamoci un parlamentare. E infatti, puntuali, sono arrivati gli insulti. In tanti le hanno detto di vergognarsi, che ci sono tanti freelance che lavorano anche con la febbre a 40, poi c'è chi le chiede se vuole anche l'applauso dopo un'uscita del genere.

E poi un commento che riassume un po' qual è il rapporto di Morani con i social:

"Dillo che ti piace essere insultata"

Anche se il commento più virale, su Twitter, è stato quello di Federico Palmaroli, il fondatore delle pagine "Le più belle frasi di Osho", che ha risposto: "E beh c'hai il raffreddore, mica le emorroidi".

Alessia Morani e il raffreddore: lei risponde ricordando la chemio

Alessia Morani ha voluto rispondere a un po' di commenti e ha incollato la stessa frase a tutti:

"Io ho dato l’esame per la professione forense mentre facevo le chemioterapie per una leucemia mieloide acuta. Ogni tanto prima di scrivere dovreste prendere informazioni sulla persona con cui avete a che fare"

Tuttavia gli utenti hanno continuato a sottolineare quanto sia stato stupido da parte sua ostentare di essere a lavoro in commissione nonostante il raffreddore, a maggior ragione se in passato ha avuto problemi di salute ben più gravi.